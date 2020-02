FC Porto vence campeão europeu

O FC Porto venceu os macedónios do Vardar, campeão europeu em título, por 30-22 e passou aos oitavos de final da Liga dos Campeões de andebol.

Os dragões nunca tinham chegado tão longe na prova mais importante da modalidade para clubes e igualam o feito do Sporting na época passada.

Ao intervalo, os azuis e brancos ganhavam por 11-10, mas alargaram a vantagem no segundo tempo.

Alexis Borges, António Areia e André Gomes marcaram cinco golos cada.

Com este triunfo, o FC Porto subiu ao quinto lugar do Grupo B e no dia 29 defrontam os bielorrussos do Meshkov Brest.