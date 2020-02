Vítor Oliveira. Gil Vicente quer “fazer o pleno com os grandes"

O treinador do Gil Vicente acredita numa boa resposta dos seus jogadores contra o Benfica e espera fazer o pleno de vitórias contra os grandes.

“As nossas expectativas para este jogo estão altíssimas. Jogar contra um dos grandes do nosso campeonato é sempre motivador para os jogadores. Vamos ter casa cheia, que é um fator importante porque toda a gente gosta de jogar com o estádio cheio, e estamos esperançados em conseguir um bom resultado. Já jogamos em casa com o Porto e com o Sporting e conseguimos bons resultados e temos a expectativa de fazer o pleno com os três grandes”, refere.

Vítor Oliveira garante: “Estamos motivados, estamos numa fase positiva. Conseguimos um empate em Braga, uma vitória em Setúbal e estamos numa forma psicológica muito positiva”.

Quanto à crise de resultados dos encarnados, o técnico gilista considera que “não existe fragilidade no balneário do Benfica, que vai tentar voltar às vitórias o mais cedo possível.”

“Sabemos que o Benfica é uma equipa fortíssima. É o atual campeão nacional, é finalista da Taça e tem possibilidades de avançar na Liga Europa. Não podemos subestimar o Benfica porque os jogadores do Benfica vêm cá com o orgulho ferido. As grandes equipas não devem perder três vezes seguidas e este tipo de situações fazem as equipas transcenderem-se”, acrescentou Vítor Oliveira.

O Gil Vicente – Benfica está marcado para segunda-feira.