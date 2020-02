Rio Ave ganha em Tondela

Um bis de Gelson Dala deu a vitória ao Rio Ave na visita ao Tondela (2-1), com o avançado angolano a marcar aos 74 e 90 minutos, em jogo da 22.ª jornada da I Liga de futebol.

Ao primeiro golo do Rio Ave respondeu o Tondela, com um tento de João Pedro, aos 83, de grande penalidade, mas novo golo de Gelson Dala, quase ao ‘cair do pano’, garantiu a vitória da equipa visitante, treinada por Carlos Carvalhal.

O triunfo deixa o Rio Ave na quinta posição, com os mesmos 36 pontos do que o Sporting, que recebe no domingo o Boavista, enquanto o Tondela é 13.º classificado, com 24 pontos, e pode ser ultrapassado ainda no decurso da jornada.

