O treinador do V. Setúbal deixa elogios ao Sp. Braga, “a equipa em melhor forma no campeonato e uma das equipas em melhor estado de forma no futebol europeu”.

Júlio Velázquez considera que “o Braga está a fazer uma época extraordinária, tem um plantel com muita qualidade, muitas soluções e variantes”.

“Vamos enfrentar uma equipa numa dinâmica muito boa, mas tem pontos fracos, como todos. Tem muitos fortes, mas alguns fracos”, acrescentou.

Segundo o técnico sadino, vai ser “um jogo muito difícil” mas acredita que pode conquistar “os três pontos”.

Já sobre a derrota dos arsenalistas na Liga Europa, Velázquez considera que “o mais importante é a fadiga emocional. A física acontece por diversas variáveis”.

“A derrota com o Rangers pode metê-los em alerta. Emocionalmente ficam muito fortes pela dinâmica que têm”, refere.