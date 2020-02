Boavista quer “regressar aos pontos” em Alvalade

O treinador do Boavista quer “regressar aos pontos e fazer história” em Alvalade.

“Tenho um balneário disponível e com a ambição de regressar aos pontos, mas o Sporting é um candidato ao título”, disse.

Daniel Ramos considera que os leões são “uma equipa à procura de encontrar-se, só que também tem soluções de qualidade e que é preciso levar muito a sério".

"Parece-me que o Sporting é intermitente, muito fruto daquilo que os seus adversários conseguem fazer, mas estar à espera de um Sporting à imagem de Vila do Conde é estar a facilitar", acrescenta.

"O Sporting não era só Bruno Fernandes. Existe valia no seu plantel, continua a ter virtudes e a ser uma equipa competente", considerou.

É por isso que Daniel Ramos vaticina "um jogo difícil" num terreno onde o Boavista apenas venceu uma vez, há 44 anos, o que levo o técnico boavisteiro a dizer que a sua equipa terá de ser "bastante competente e explorar aquilo que tem de bom".

"Fazer história" é algo que está na sua mente, o que passa por tirar partido das "possibilidades" que o encontro e o adversário oferecerem.

O Sporting, quarto classificado com 36 pontos, e o Boavista, oitavo com 28, defrontam-se no domingo, a partir das 17h30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, num encontro que vai ser arbitrado por Nuno Almeida, da associação do Algarve.