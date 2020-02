Um golo de Licá, aos 39 minutos, foi o suficiente para o Belenenses SAD vencer na receção ao Marítimo por 1-0, em jogo da 22.ª jornada da I Liga de futebol.

Com este triunfo, os 'azuis' somaram a segunda vitória consecutiva e chegam ao 14.º lugar com 24 pontos, os mesmos do Marítimo, que ocupa a 12.ª posição, mas tem melhor diferença de golos.

