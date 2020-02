Coronavírus adia eventos desportivos em Itália

Os recentes casos de coronavírus em Itália levaram ao adiamento de 42 jogos de futebol amador na região da Lombardia.

Mais eventos desportivos podem vir a ser adiados nas próximas horas, tendo em conta o aumento do número de casos no país e, sobretudo no Norte do país.

Segundo a imprensa italiana, os jogos de voleibol também foram adiados naquela região.

Itália registou, neste sábado, a segunda vítima mortal do coronavírus – a segundo em menos e 24 horas. Trata-se de uma mulher de 77 anos, já debilitada por uma pneumonia e que se deslocou ao centro de saúde de Codogno nos dias em que o "paciente 1" do país, com 38 anos, lá esteve.

A morte ocorreu na quinta-feira, mas o resultado do teste do coronavírus só chegou depois, tendo sido divulgado neste sábado.

Na sexta-feira à noite, um homem de 78 anos também morreu na sequência do Covid-19. Também tinha problemas de saúde e estava internado.

Só neste sábado, o número de casos de contágio em Itália subiu de 15 na Lombardia e duas no Veneto (na sexta-feira, tendo uma delas morrido) para 39 na Lombardia e 12 no Veneto.

Nesta altura, há 10 municípios italianos em isolamento por causa do novo coronavírus.

No Twitter, o diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, recorda que, em 80% dos casos, a infeção é pouco grave; 20% assumem um nível crítico e apenas 2% das infeções levam à morte.