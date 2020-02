Cobras e lagartos. Podemos ou devemos adotar animais exóticos?

Uma mulher vista a passear com um elefante no Algarve, uma outra que deu de caras com uma pitão de sete metros em cima da cama, fugida de casa de um vizinho, ou ainda a descoberta de dois leões na sala de estar de uma pessoa. Os casos sucedem-se.

O novo Retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos “Cobras, lagartos e baratas: os melhores amigos do homem?” dá mote à conversa deste sábado no Da Capa à Contracapa. Os casos acima apontados são algumas das histórias contadas pela jornalista Ana Daniela Soares no livro, onde revela conversas com tutores, criadores, biólogos e veterinários.

O que motiva cada vez mais portugueses a querer ter animais exóticos? Que cuidados e leis devem respeitar?

Durante o programa, descubra como adotar um animal exótico pode originar problemas ambientais e até de saúde pública e oiça histórias de quem tem, como animais de estimação, escorpiões, tarântulas, tucanos, furões, chimpanzés, iguanas, formigas, baratas, leões, uma pitão com sete metros ou um elefante-africano com quatro toneladas.

À conversa com o jornalista José Pedro Frazão, estão Ana Daniela Soares, jornalista e licenciada em Enfermagem, e Luís Reino, investigador no Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto (CIBIO-InBIO).

Ana Daniela Soares apresenta, desde 2010, a rubrica “À Volta dos Livros”, transmitida de segunda a sexta-feira na Antena 1. Em 2013, foi distinguida com o Prémio Pró-Autor, atribuído pela SPA. Integra, desde setembro de 2015, a coordenação da RTP 3.

A conservação de aves é um dos temas que mais interesse suscita a Luís Reino, autor de 40 artigos publicados em revistas internacionais indexadas, vários livros e brochuras. Mais recentemente faz parte da Comissão Editorial de duas revistas científicas (“European Journal of Ecology” e “Management of Biological Invasions”).

