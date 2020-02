Joaquin Phoenix resgata vaca e bezerro dias após discurso ativista nos óscares

Apenas dois dias depois da sua vitória pelo papel de “Joker”, Joaquin Phoenix resgatou uma vaca e o seu bezerro recém-nascido. O ator foi acompanhado pela ONG norte-americana Los Angeles Animal Save, que organiza vigílias pacíficas em matadouros pelos Estados Unidos.

Num vídeo partilhado pela Farm Sanctuary, uma reserva animal na Califórnia para onde os animais resgatados foram encaminhados, Phoenix é visto a conversar com o dono do matadouro, que acabou por ceder ao pedido do ator de levar consigo Liberty, a vaca, e Indigo, o bezerro bebé.