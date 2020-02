Slovan Bratislava fica com 10% de mais-valia de Sporar

O Sporting informou, esta sexta-feira, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que o Slovan Bratislava ficou com 10% da mais-valia de uma futura venda de Sporar, contratado em janeiro aos eslovacos.

Isto contraria as declarações do diretor geral do Slovan ao site oficial do clube. Ivan Kmotrík Jr afirmara que os eslovacos receberiam 10% de uma futura venda de Sporar. Segundo o Sporting, serão 10% da mais-valia, isto é, a diferença entre o valor recebido pelos leões e o valor pago ao Slovan.

Em comunicado à entidade reguladora, o Sporting confirma que pagou seis milhões de euros ao Slovan pelo passe do avançado internacional esloveno, mas a transferência pode chegar ascender aos 6,6 milhões, dado que poderão juntar-se bónus por objetivos no valor de 600 mil euros. Os leões pagaram, ainda, 500 mil euros em comissões. Ou seja, no total, Andraz Sporar poderá custar 7,1 milhões de euros ao Sporting.

Na mesma informação à CMVM, o Sporting confirma os valores da venda de Bruno Fernandes: o Manchester United pagou 55 milhões de euros.

A comissão foi de 5,5 milhões e o Sporting pode receber bónus até 25 milhões. O clube de Alvalade também confirma que manteve 10% da mais-valia numa futura venda do passe do seu ex-capitão.