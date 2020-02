Silas poupa titulares no primeiro treino a pensar no Boavista

O Sporting iniciou a preparação do jogo com o Boavista, a contar para a jornada 22 da I Liga, poucas horas depois de ter derrotado o Basaksehir (3-1), na 1.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Os titulares do jogo com os turcos fizeram apenas trabalho de recuperação.

Silas chamou o guarda-redes Vasco Gaspar, o defesa João Ricciulli, o médio Bernardo Sousa e o avançado Loide Augusto para compor o grupo que está privado de Renan, Mathieu e Luiz Phellype, lesionados.

Para a receção ao Boavista, o treinador está privado de Coates, que foi expulso em Vila do Conde na última jornada e cumpre um jogo de castigo. O encontro com os axadrezados é domingo, às 17h30. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.