Jordão dá nome a torneio de Sub-17

O Sporting vai organizar o Troféu Rui Jordão, um torneio de homenagem à antiga glória leonina.

O quadrangular, que vai decorrer na Academia de Alcochete entre 20 e 22 de março, junta os Sub-17 de Sporting, FC Porto, Saragoça e V. Setúbal.

Em campo vão estar os juvenis de três dos clubes que o antigo avançado serviu enquanto jogador.

"O Sporting CP pretende, com este torneio, homenagear a memória de um dos jogadores mais influentes da história do nosso Clube e um dos nomes incontornáveis do futebol português", lê-se no comunicado.