Dupla do Sporting e dois portugueses na equipa da semana da Liga Europa

A equipa da semana da Liga Europa inclui dois jogadores do Sporting, Luciano Vietto e Sebastián Coates, e dois internacionais portugueses, Diogo Jota e Rúben Neves.

Vietto marcou um golo e assistiu para outro, na vitória do Sporitng sobre o Istambul Basaksehir, por 3-1. O argentino foi eleito o melhor em campo pela Renascença. Coates apontou o primeiro golo.

Jota fez um "hat trick" e Neves assinou um golo de belo efeito na goleada do Wolverhampton ao Espanhol de Barcelona, por 4-0.

Sporting e Wolves são as duas segundas equipas que mais jogadores metem no onze, atrás do Eintracht Frankfurt, que esmagou o Salzburgo, em casa, por 4-1.

Equipa da semana: Pau López (Roma); Olivera (Getafe), Coates (Sporting), Godín (Inter), Touré (Eintracht); Kamada (Eintracht), Hagi (Rangers), Neves (Wolves); Kostic (Eintracht), Jota (Wolves) e Vietto (Sporting).



Veja o golaço de Rúben Neves: