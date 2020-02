Morreu D. Ilídio Leandro, bispo emérito de Viseu

"É com grande pesar que tomo conhecimento da partida para a Casa do Pai do meu caríssimo amigo D. Ilídio Leandro, Bispo Emérito de Viseu. Obrigado pelo dom amizade. Descansa em paz! Aos familiares, amigos e Diocese de Viseu os meus sentimentos e orações"

Licenciou-se em Teologia Moral em Roma e foi professor de Teologia Moral no Seminário Maior de Viseu, cargo que acumulou com diretor espiritual da mesma instituição.

Em 2018 D. Ilídio Leandro recebeu o Viriato de Ouro, a "mais elevada e rara distinção" do município de Viseu.

A autarquia manifestou já o seu pesar pela sua morte.

"O município de Viseu manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Dom Ilídio Leandro, bispo emérito da Diocese de Viseu, que por muitos anos serviu com espírito de abnegação e amor ao próximo a comunidade viseense. A profunda renovação que empreendeu na Diocese de Viseu e as qualidades pastorais e humanas reveladas na relação com as populações e as mais diversas instituições da cidade e região são marcas indeléveis do seu percurso, que todos reconhecem", referiu hoje a Câmara de Viseu.

A bandeira do município será colocada a meia haste durante três dias.