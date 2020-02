Sérgio Conceição estranha repetição do penálti defendido por Marchesín

O treinador do FC Porto estranha a repetição do penalti a favor do Bayer Leverkusen, mas acredita que no Dragão vão retificar o resultado.

"Acho que o jogo não houve muitas oportunidades claras de golo. Na primeira parte, a nível defensivo estávamos com algum à vontade, em profundidade ou na largura criavam dificuldades. Na segunda parte houve outra dinâmica em termos de processo ofensivo, tivemos algumas situações até no último terço em que podíamos ter feito melhor. Depois uma ou outra situação de falta, onde somos perigosos, foi num livre que surgiu o nosso golo. Infelizmente não deu para fazer mais golos, temos o próximo jogo no Dragão para retificar este resultado", disse.

Sérgio Conceição refere que a entrada de Danilo na ponta final da partida “não foi uma questão de segurar o resultado, mas sim de estabilizar o meio-campo". "Senti que ali era importante dar mais estabilidade com o Danilo, o Nakajima à esquerda e o Moussa [Marega] na direita. Seriam o Mateus [Uribe] e o Sérgio [Oliveira] a pressionar mais alto".

Já sobre a eliminatória, o técnico dos dragões reafirma que "está tudo em aberto”. “No ano passado tivemos uma eliminatória com a Roma na Liga dos Campeões em que perdemos 2-1 e depois ganhámos 3-1, mas depois de um jogo difícil. Deu para ver a valia desta equipa [Leverkusen], que veio da Liga dos Campeões, que fez um resultado interessante frente ao Atlético de Madrid e uma boa exibição com a Juventus. Vieram da Champions, como nós também somos".

Sobre o lance do penálti repetido, Conceição tem dúvidas. “Ainda não tive a oportunidade de ver, não sei se é por o Marchesín não estar na linha, não sei se o atacante [Havertz] não parou antes de bater a bola. Não me lembro de terem mandado repetir um penálti por causa disso. Ainda não vi a repetição do lance”.

O FC Porto perdeu 2-1 na Alemanha para a primeira mão dos 16 avos de final na Liga Europa.