​Rui Rio quer controlar contactos de deputados com a comunicação social

O presidente do PSD, Rui Rio, enviou esta sexta-feira uma carta aos deputados a avisá-los da reestruturação interna na comunicação do partido, em que determina que “os contactos com a comunicação social deverão ser sempre efetuados de forma articulada através da assessoria de imprensa”.



Rui Rio, que também é presidente do grupo parlamentar, pretenderá assim terminar com a prática habitual de contacto direto entre jornalistas e deputados.

“Esta nova organização da área da comunicação, sendo lógica, não deixa, no entanto, de ser ambiciosa e, por isso mesmo, o seu êxito depende, em larga medida, da capacidade de todos, seja ao nível político como ao nível técnico”, apela o líder social-democrata.

Na carta que foi divulgada pela “Visão” e a que a Renascença teve acesso, Rio anuncia que “a partir de agora a comunicação do grupo parlamentar e do partido será gerida de forma integrada por uma única equipa, responsável pela divulgação de todos os conteúdos produzidos em ambas as sedes”.

Segundo a carta, “com esta gestão partilhada de recursos e meios pretende-se garantir a coerência política e a eficácia da mensagem, mas sobretudo uma ampla difusão da mesma, tanto a nível nacional como regional e local”.

O grupo parlamentar passa “a ter uma equipa de comunicação em permanência nas instalações da Assembleia da República, que inclui uma assessora de imprensa, um fotógrafo e um repórter de imagem/vídeo”, que trabalhará “em articulação com os demais serviços de assessoria do grupo parlamentar, no sentido da otimização da qualidade, da eficácia e da expansão da nossa mensagem”.

Tudo coordenado “pela dra. Florbela Guedes”, assessora de há anos de Rio, desde os tempos de presidente da Câmara do Porto.

“Para além do tratamento das notícias que marcam a atualidade, queremos dar sobretudo destaque ao trabalho desenvolvido nas comissões, através da imprensa local e dos meios de comunicação digital que temos ao nosso dispor e que iremos ainda aperfeiçoar”, continua a carta de Rio, que acredita: “só assim é que conseguiremos dar a conhecer aos eleitores o nosso trabalho e os nossos projetos para o país de forma coerente e organizada.”