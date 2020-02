​TVI obrigada a transmitir direito de resposta da IURD sobre alegadas adoções ilegais

A Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC) deliberou que a TVI tem de transmitir o direito de resposta da IURD relativo a uma reportagem emitida em 23 de julho de 2019 sobre um alegado esquema de adoções ilegais.

Nos termos de uma deliberação de 5 de fevereiro do regulador - da qual as partes foram notificadas na passada quinta-feira - a TVI tem de proceder à "transmissão gratuita, no Jornal das 8, do texto de resposta" da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), "no prazo de 24 horas a contar da receção da notificação desta deliberação".

Tal significa que a estação televisiva terá de emitir o texto de resposta no Jornal das 8 desta sexta-feira.