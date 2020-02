​Restabelecida a circulação na Segunda Circular

Já está normalizado o trânsito na Segunda Circular. "A Câmara Municipal de Lisboa informa que se encontra restabelecida a circulação nos dois sentidos da Segunda Circular", lê-se numa nota enviada às redações pela autarquia.



O trânsito esteve cortado durante algumas horas a partir das entradas da Rotunda do Relógio e da Alta de Lisboa, para a retirada do pórtico informativo danificado na sequência do despiste de uma viatura.

Esta madrugada, uma viatura ligeira despistou-se, tendo morrido três homens, entre os 20 e os 40 anos, únicos ocupantes do carro.



O veículo capotou e embateu num poste de iluminação, que acabou por invadir as vias do sentido contrário (Benfica-Aeroporto), danificando um pórtico de painéis direcionais.