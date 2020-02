Pé diabético. "O Alentejo é a região do país com mais amputações por habitante"

A Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP) esteve no Alentejo, durante vários meses, onde desenvolveu um projeto de intervenção para prevenir e tratar o pé diabético, em lares e centros de dia. Qual era o principal objetivo?

Foi um desafio da Direção-Geral da Saúde (DGS), que cofinanciou o projeto, lançado para responder ao número de amputações que existem no Alentejo. Em Portugal, 20 a 25% das admissões hospitalares de pessoas com diabetes acontecem devido ao pé. E, atualmente, o pé diabético é a causa de mais de mil amputações dos membros inferiores, sendo que o Alentejo é a região do país com mais amputações por habitante. Era, por isso, necessário desenvolver medidas de sensibilização e um trabalho mais profundo. O desafio da DGS propunha que fossemos ter com a população idosa, aquela que está em centros de dia ou em lares, e aí pudéssemos desenvolver quer um rastreio da situação dos pés dessas pessoas com diabetes, quer tratar as situações que fossem aparecendo, cuidados de podologia, mas também dar formação a essas instituições, assim como aos profissionais que pudessem estar interessados nessa mesma formação.

E essa intervenção foi feita em três concelhos da região, certo?

Sim, foram escolhidos três concelhos atendendo à verba disponível para este projeto e também à disponibilidade e abertura das instituições e dos próprios municípios. Os concelhos que visitámos durante um ano foram os de Montemor-o-Novo, Vendas Novas e Alcácer do Sal. Visitámos 20 Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), a maior parte lares onde estão internadas pessoas, mas também centros de dia, onde foi possível avaliar utentes com diabetes. Com algumas surpresas pelo meio, creio que os objetivos foram cumpridos. Posso dizer-lhe que 30 a 50% destas pessoas com diabetes que foram rastreadas têm pés de alto risco. Quero dizer com isto, que são situações que se não tiveram uma atenção muito especial e um cuidado permanente em relação aos pés e que podem acabar em amputações, com consequências gravíssimas quer para as pessoas, quer para as próprias instituições, quer até para o próprio Estado, com todos os custos inerentes a esta situação. E, nestas idades, [são situações] quase sempre irrecuperáveis do ponto de vista da reabilitação das pessoas.

Agora que os resultados foram conhecidos, como avalia o impacto do projeto?

Realizámos intervenções em duas dezenas de IPSS, intervenções essas que incluíram o rastreio com classificação do risco para lesões, os tratamentos necessários aos casos de médios e alto risco, bem como a sensibilização e educação dos cuidadores formais e informais para o pé diabético. Tivemos 334 participantes e através deles foram realizadas várias dezenas de formações e mais de 630 tratamentos. Metade das pessoas que observámos, cerca de 300, tinham alto risco de vir a ter uma amputação dos membros inferiores, pois apresentavam problemas de circulação, de diminuição de sensibilidade ou deformações do pé. Posso dizer-lhe, ainda, que a prevalência de diabetes nas IPSS é de 23,8%. E atendendo à classificação do risco de que falei, 44% dos indivíduos tem um risco moderado e 38% apresentam risco elevado. Assim, estamos a falar de 82% de pessoas rastreadas, o que é de facto preocupante.