​Operação Lex. Juiz Vaz das Neves nega envolvimento na manipulação do sorteio de processos

O ex-presidente do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) Vaz das Neves, arguido na Operação Lex, garante que não teve qualquer tipo de benefício por intervenções suas em atos de distribuição de processos, enquanto esteve à frente daquele tribunal.



"Não tive qualquer benefício material, ou de outra natureza, com a intervenção que tive, enquanto Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, em atos de distribuição de processos", afirmou Luís Vaz das Neves num comentário enviado à agência Lusa, após o seu nome ser envolvido numa polémica sobre viciação nos sorteios eletrónicos de distribuição de processos.

O antigo presidente do TRL, a quem foram lançadas na comunicação social suspeitas de ter favorecido o juiz Rui Rangel na distribuição de um recurso, contrapõe que não atuou "com o objetivo doloso de gerar benefício para qualquer interessado nos processos referidos ou outros", mas antes para "gerir situações que, pela sua natureza e ante a delicadeza do contexto em que ocorreram, exigiram" a sua intervenção.

Além do mais, realça à Lusa, "as decisões proferidas nos processos objeto de distribuição" não são do seu conhecimento, mas considera-as proferidas "por juízes isentos e probos".

Elementos do processo noticiados "de forma truncada e imprecisa"





Vaz das Neves, que foi constituído arguido na Operação Lex cuja investigação incide sobre os desembargadores Rui Rangel e Fátima Galante, alega que ainda não teve acesso ao processo e que até ao momento não lhe foi "concedido o direito de ponderar conscientemente a oportunidade de prestação de declarações".