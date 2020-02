​Morte de Pina Moura. Guterres lembra "grande dedicação a causa pública"

O antigo primeiro-ministro português enviou uma mensagem de pesar à família de Joaquim Pina Moura para lembrar um amigo "com grande dedicação à causa pública".



"Foi com profunda tristeza que soube do falecimento do meu amigo Joaquim Pina Moura", escreveu o atual secretário-geral da ONU, numa declaração enviada à agência Lusa.

"Teve uma vida de grande dedicação a causa pública, como eu próprio pude testemunhar durante anos de trabalho conjunto", sublinhou Guterres, que entre 1995 e 2002 teve Joaquim Pina Moura como secretário de Estado Adjunto (1995) e como ministro da Economia e das Finanças (1999).

António Guterres enviou ainda "um grande abraço de solidariedade" à família e amigos do antigo ministro.

Joaquim Pina Moura morreu na noite de quinta-feira, 20 de fevereiro, em casa, em Lisboa, aos 67 anos, devido a doença neurodegenerativa.

Natural de Loriga, Seia (distrito da Guarda), Pina Moura foi membro do Partido Comunista Português entre 1972 e 1991, tendo aderido ao Partido Socialista em setembro de 1995.