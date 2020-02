Lisboa. Despiste na Segunda Circular faz três mortos

Três pessoas morreram num despiste de uma viatura ligeira na Segunda Circular, junto ao Campo Grande, em Lisboa.

A violência do acidente fez com que um ligeiro tenha derrubado um poste de iluminação pública, que caiu no sentido contrário, mas que não atingiu nenhuma outra viatura, revelou à Renascença a comissária Sónia Pestana, do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

As vítimas são todas do sexo masculino, com idades entre os 20 e os 40 anos, que seguiam no interior da viatura.

Um comunicado da PSP esclarece que um ligeiro de passageiros capotou e embateu num poste de iluminação, danificando um pórtico de painéis direcionais.

O trânsito na zona continua condicionado. As vias mais à esquerda, de ambos os sentidos, estão cortadas em cerca de 200 metros na zona do Campo Grande, para que os competentes serviços possam avaliar as infraestruturas.

Fonte dos Bombeiros disse que o alerta para o acidente foi dado 00h50.