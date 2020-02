Coronavírus faz primeira morte em Itália

O novo coronavírus (Covid-19) fez esta sexta-feira a primeira vítima mortal em Itália. Trata-se de um homem, de 78 anos, que faleceu num hospital de Pádua, no norte do país, avança a agência de notícias Ansa.

O idoso tinha estado internado, recentemente, devido a outro problema de saúde. Ficou infetado com o Covid-19 e não resistiu.

Pádua fica situada na região de Veneto, onde esta sexta-feira foram confirmados dois casos da doença.

Na Lombardia, também no norte de Itália, há 15 pessoas infetadas com o Covid-19, revelaram as autoridades de saúde.

Uma pessoa, de 38 anos, está em estado considerado grave, de acordo com a imprensa italiana.

Esta sexta-feira foi anunciado que nove localidades da Lombardia vão ficar em isolamento devido a um surto do coronavírus, uma medida que vai afetar a vida de 50 mil pessoas.

Os serviços públicos, as aulas, eventos desportivos e desfiles de Carnaval foram suspensos.

"Todos os residentes são aconselhados e ficar em casa" na próxima semana, disse o secretário da Saúde da região da Lombardia, Giulio Gallera.