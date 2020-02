Coronavírus leva ao cancelamento da Maratona de Pyongyang

A Maratona de Pyongyang, na Coreia do Norte, foi cancelada, devido ao surto do coronavírus Covid-19, conforme anunciou, esta sexta-feira, um dos patrocinadores da prova, a agência turística Koryo Tours.

"Recebemos a confirmação oficial de que a Maratona de Pyongyang de 2020 foi cancelada. Isto deve-se ao encerramento das fronteiras norte-coreanas e à situação do vírus Covid-19 na China", pode ler-se, no comunicado da Koryo Tours.

O cancelamento da maratona é "uma grande deceção" para os milhares de participantes que, todos os anos, em abril, têm oportunidade de visitar a Coreia do Norte, um país que, tradicionalmente, se fecha ao mundo.

Esta abertura de portas da Coreia do Norte deve-se à celebração anual do nascimento, a 15 de abril de 1912, de Kim Il-sung, primeiro líder do país asiático, fundado em 1948, e avô do atual chefe de Estado, Kim Jong-un. A Maratona de Pyongyang realiza-se sempre em abril - este ano, estava agendada para o dia 11.

Consequências do Covid-19

O surto do coronavírus Covid-19 já matou 2.239 na China continental, de acordo com a contagem da Comissão de Saúde local. Segundo as autoridades de saúde da província Hubei, a maioria das mortes foi registada em Wuhan, onde o novo coronavírus foi detetado, no final de 2019. A nível mundial, já foram infetadas mais de 76 mil pessoas.

Além dos mais de 2.200 mortos na China continental, morreram três pessoas no Japão, duas em Hong Kong, duas no Irão, uma nas Filipinas, uma em França, uma em Taiwan e uma na Coreia do Sul. Em Portugal, já se registaram 12 casos suspeitos, mas nenhum se confirmou.

Esta é o terceiro grande evento cancelado ou adiado devido ao novo coronavírus, depois do Grande Prémio de Fórmula 1 da China e do Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, uma das maiores feiras tecnológicas do mundo. Já os Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, não serão adiados, nem cancelados, garantiu a organização.