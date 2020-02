Bucks voltam às vitórias com Giannis a comandar

Os Milwaukee Bucks regressaram aos triunfos, no primeiro jogo após o fim de semana "All Star". A melhor equipa da NBA, líder da Conferência Este, derrotou os Pistons, em Detroit, por 106-126.

Giannis Antetokounmpo em destaque, com 33 pontos, 16 ressaltos e quatro assistências. Middleton, com 28 pontos, oito ressaltos e três assistências também esteve a nível elevado do lado dos Bucks. O melhor dos Pistons foi Christian Wood, com 18 pontos e 11 ressaltos.

Depois da derrota com os Pacers, os Bucks voltam às vitórias, 47.ª da temporada regular da NBA. A equipa de Milwaukee tem oito derrotas. Os Pistons estão fora da zona de "play-off", no 12.º lugar da Conferência Este, com 19 vitórias e 39 derrotas.

NBA

Resultados

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks, 106-126

Atlanta Hawks-Miami Heat, 129-124

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets, 112-104

Chicago Bulls-Charlotte Hornets, 93-103

Sacramento Kings-Memphis Grizzlies, 129-125

Golden State Warriors-Houston Rockets, 105-135