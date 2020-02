Tudo em aberto na Europa

A prestação das equipas portuguesas na Liga Europa está em escrutínio nos três jornais desportivos, esta sexta-feira. "Todos vivos", assinala "O Jogo". "Em aberto", destaca "A Bola". "Leão da Europa", titula o "Record", dando relevo ao único vencedor da noite.

O Sporting bateu o Istambul Basaksehir (3-1); o Braga perdeu na Escócia, com o Rangers (3-2); o FC Porto perdeu em Leverkusen (2-1); o Benfica foi derrotado pelo Shakhtar (2-1). Está tudo em aberto após derrotas fora pela margem mínima e vitória do Sporting, em Alvalade.

"A Bola" destaca, ainda, a prestação europeia de Diogo Jota. Marcou três golos pelo Wolverhampton, ao Espanhol.

Dito, em entrevista ao jornal "O Jogo", confessa que "comprava já o empate com o Benfica". O diretor geral do Gil Vicente lança o jogo com os campeões nacionais, marcado para segunda-feira.

Hoje arranca a 22.ª jornada da I Liga, com o Aves-Vitória de Guimarães. "O Jogo" informa que está marcada marcha de protesto dos adeptos do Vitória, na sequência do caso Marega.