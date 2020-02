“Racismo Fora de Jogo”. Campanha em todas as competições da FPF

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) promoveu uma campanha intitulada “Racismo Fora de Jogo” que já é visível em todas as competições organizadas pelo organismo, nas quais decorrem ações de sensibilização com a colaboração de árbitros e futebolistas.

A campanha, que envolve igualmente a Associação Portuguesa de Árbitros (APAF) e o Sindicato de Jogadores e apela aos valores da ética e do “fair-play”, procurando combater a violência e a intolerância no futebol, foi lançada em jogos do Campeonato de Portugal, da I Liga de futebol feminino, da I Liga de futsal, do Campeonato Nacional de futsal feminino e da Liga Revelação.

Uma das recentes ações da FPF, que participou a par de outras federações na campanha promovida pela UEFA "Diz Não ao Racismo", constou da exposição de um vídeo onde pais de jovens atletas são confrontados com insultos e ofensas que os seus filhos são vítimas em plena atividade desportiva.