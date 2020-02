Petit quer dar continuidade aos triunfos do Belenenses SAD diante do Marítimo

Os madeirense jogam no Jamor, no sábado, em partid(...)

Petit sublinhou, esta sexta-feira, a vontade do Belenenses SAD de "dar continuidade" ao triunfo diante do Boavista, por 2-1, na jornada anterior da I Liga de futebol, na receção ao Marítimo, da 22.ª ronda da prova.

“Dar continuidade ao resultado e à boa exibição no jogo anterior, sermos iguais a nós próprios, com boa intensidade, boas dinâmicas e boa atitude. Só assim poderemos levar de vencida o Marítimo, uma equipa experiente, que também vem de um bom resultado [vitória por 3-0 sobre o Paços de Ferreira]”, perspetivou Petit, em conferência de imprensa.



Sem ressentimentos pelo saída do Marítimo

O técnico revelou ter a lição bem estudada sobre as dinâmicas que o Marítimo poderá apresentar no sábado, mas desvalorizou um possível conhecimento privilegiado por ter orientado o clube insular na época transata, do qual saiu de forma conturbada.



“O Marítimo tenta ter mais bola, tenta sair de trás, para fazer ligação com os laterais na profundidade. Troca muito os jogadores na frente, com muitas movimentações, e pressiona alto”, analisou, acrescentando: “Tenho bons amigos lá [no Marítimo]. É o Belenenses SAD contra o Marítimo, não é o Petit contra ninguém”, corrigiu.



Estreias à vista

Os problemas no eixo defensivo dos azuis continuam, com vários jogadores de fora, com Petit a ter de encontrar soluções nos mais jovens, como Luís Silva, da equipa de sub-23, ou Nuno Pina, reforço de janeiro, com 20 anos, emprestado pelos italianos do Chievo.

“A infelicidade de uns é a sorte de outros. Gosto de lançar jovens. No futebol não há idades, há qualidade e trabalho. Os miúdos estão sempre prontos a ter oportunidade e, quando a tiverem, vão agarrá-la”, afirmou.



André Moreira tem sido titular na baliza da equipa lisboeta, mas o burquinense Koffi espreita pelo regresso à titularidade. Contudo, Petit considera “uma boa dor de cabeça” ter “dois bons guarda-redes”, que “vão dar segurança”, independentemente de quem jogar.

Belenenses SAD, 15.º classificado, com 21 pontos, e Marítimo, 12.º colocado, com 24, defrontam-se na 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, num jogo que terá arbitragem de Artur Soares Dias. O jogo está agendado para sábado, às 20h30.