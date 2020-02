Paulo Sérgio apela ao espírito Portimonense para fazer história no Dragão

O presente, marcado por nove jogos sem ganhar, o passado, que sela um histórico de zero vitórias na casa do FC Porto, o futuro, com o Portimonense a espreitar a possibilidade de abandonar a zona de descida e com o FC Porto com a possibilidade de ultrapassar o Benfica no primeiro lugar, não mexem com Paulo Sérgio.

O treinador do Portimonense apela ao espírito dos jogadores para alcançar um resultado no Dragão que permita ao clube ultrapassar as dificuldades do presente, dar um novo passo na história e olhar de forma confiante para o futuro.

"Esse dado [nove jogos sem vencer] em nada influencia a nossa preparação e como temos que abordar o jogo. É um jogo importante e difícil. Temos de o encarar como homens e como equipa competente. Para conquistar pontos temos que ser um conjunto sólido e coletivo e procurar a excelência e a eficácia para poder tirar pontos do Dragão. Temos de corrigir o que de menos bom temos evidenciado e ser mais competentes. Só assim poderemos conquistar pontos no Dragão ou noutro estádio qualquer. Acredito que temos capacidade para fazer história. Não vamos ao Dragão entregar pontos, vamos tentar conquistá-los. Prevejo dificuldades, mas temos a expectativa de tirar pontos ao Porto", diz o treinador que vai realizar apenas o segundo jogo à frente dos algarvios.



Paulo Sérgio, que subsituiu Bruno Lopes, que por sua vez tinha ocupado o lugar de António Folha, crê num adversário muito motivado, mas também pressionado. O Porto reduziu a desvantagem que tinha para o Benfica para um ponto, mas "não pode facilitar". "Ir ao Dragão é sempre difícil estejam um ponto atrás do Benfica ou estando cinco à frente ou cinco atrás", desvaloriza.

A equipa está na máxima força para o jogo com o FC Porto. O jogo, a contar para a 22.ª jornada da I Liga, é no domingo, às 20h30. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.