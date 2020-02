Natxo González não quer ouvir falar do registo negativo do Tondela em casa

Natxo González nem quer ouvir falar da escassez de vitórias (apenas uma em dez jogos) do Tondela em casa, na antecâmara da receção ao Rio Ave, relativa à jornada 22 da I Liga. O treinador espanhol tenta evitar que esse dado negativo se torne um obstáculo psicológico para a sua equipa.

"No balneário, não quero ouvir falar dessa situação, para que não se torne uma obsessão. O objetivo é jogar da forma mais natural. Todos temos vontade de obter uma vitória para os nossos adeptos. Não há ninguém com mais vontade que nós, vamos tentar novamente como fazemos sempre. Esse dia tem de chegar e esperemos que seja amanhã [sábado]", afirmou o técnico, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

Natxo González assinalou, de resto, que, "jogando melhor ou pior", o Tondela "sempre teve ocasiões de golo, não tem tido é eficácia".

Rio Ave é adversário de peso

No sábado, o Tondela terá pela frente o Rio Ave. Natxo González espera que o Tondela consiga "manter a regularidade defensiva", frente a "uma das melhores equipas das últimas cinco ou seis jornadas". Um dado que deve ser visto como "uma motivação e não um problema".

"Acredito que essas coisas devem ser convertidas em algo positivo e não negativo. O Rio Ave é uma equipa muito atrevida a nível ofensivo, muito alegre a, mas que também tomará certas precauções, porque sabe que fomos capazes de criar problemas em sua casa. Tem muita qualidade individual, muito desequilíbrio. Uma equipa com muitos golos e muitas coisas boas é o que espero do Rio Ave, porque é uma equipa que joga de forma sempre igual, independentemente do rival", analisou.

Natxo não pode contar com Yohan Tavares e Tomislav, lesionados, além de Pepelu, castigado, e de Ronan, emprestado ao Tondela pelo Rio Ave.

O Tondela-Rio Ave joga-se no sábado, às 18h00, no Estádio João Cardoso.