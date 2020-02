Luís Godinho e João Pinheiro no Gil-Benfica

Luís Godinho é o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem para o jogo entre Gil Vicente e Benfica, na segunda-feira, no fecho da jornada 22 da I Liga. O árbitro alentejano mantém confiança do CA, depois de ter estado no Vitória de Guimarães-FC Porto, marcado pela saída de campo de Marega, depois de ter ouvido insultos racistas das bancadas.

Pedro Mota e Valter Rufo são os árbitros assistentes escolhidos. João Pinheiro é o videoárbitro. O jogo está marcado para as 19h30 de segunda-feira. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.