Fevereiro gordo para Hugo Miguel. Só apita grandes

Hugo Miguel está nomeado pelo Conselho de Arbitragem para o FC Porto-Portimonense, da 22.ª jornada da I Liga. Será o quarto jogo consecutivo a envolver um grande que o árbitro da AF Lisboa apita em fevereiro. Este mês, Hugo Miguel só tem jogos com grandes no histórico.

Apitou a 2.ª mão da meia-final da Taça da Portugal, entre Benfica e Famalicão, o Sporting-Portimonense, da jornada 20 do campeonato, e o Benfica-Braga, da 21.ª jornada da I Liga. No Dragão, no domingo, Hugo Miguel será assistido em campo por Bruno Jesus e Ricardo Santos. o videoárbitro é Bruno Esteves.

Nuno Almeida estará em Alvalade para apitar o Sporting-Boavista, que também se realiza no domingo. Venâncio Tomé e Pedro Martins são os assistentes nomeados. André Narciso é o VAR.

Confira as nomeações dos árbitros para a jornada 22 da I Liga, com exceção do Gil Vicente-Benfica, de segunda-feira, que ainda não tem juiz designado.

I Liga, 22.ª jornada

Sexta-feira, 21 de fevereiro

20h30 D. Aves-V. Guimarães

Árbitro: Rui Costa

VAR: Artur Soares Dias

Sábado, 22 de fevereiro

18h00 Tondela-Rio Ave

Árbitro: Manuel Mota

VAR: Vasco Santos

20h30 Belenenses SAD-Marítimo

Árbitro: Artur Soares Dias

VAR: Tiago Martins

Domingo, 23 de fevereiro

15h00 P. Ferreira-Famalicão

Árbitro: António Nobre

VAR: Luís Ferreira

15h00 Moreirense-Santa Clara

Árbitro: Iancu Vasilica

VAR: Fábio Veríssimo

17h30 Sporting-Boavista

Árbitro: Nuno Almeida

VAR: André Narciso

20h00 Sp. Braga-Vitória de Setúbal

Árbitro: Hélder Malheiro

VAR: Rui Costa

20h30 FC Porto-Portimonense

Árbitro: Hugo Miguel

VAR: Bruno Esteves

Segunda-feira, 24 de fevereiro

19h30 Gil Vicente-Benfica