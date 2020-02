Farense lidera à condição

O Farense venceu o Vilafranquense, por 3-0, em partida da jornada 22 da II Liga.

Os golos dos algarvios foram apontados por Ryan Gauld, que bisou, e Luís Rocha.

Com este triunfo, o Farense sobe aos 44 pontos e assume (provisoriamente) a liderança do segundo campeonato do futebol português. O Nacional tem 43 pontos e menos um jogo.

Já o Vilafranquense mantém os 21 pontos.

Resultados:

Vilafranquense 0–3 Farense

Leixões – Sp. Covilhã

UD Oliveirense – Casa Pia

FC Porto B – Estoril

D. Chaves – Feirense

Académico – Benfica B

Mafra – Penafiel

Cova da Piedade – Varzim

Nacional – Académica