Carvalhal avalia jogo com o Sporting como melhor da época do Rio Ave

Carlos Carvalhal considera que a melhor exibição do Rio Ave esta época aconteceu no sábado, frente ao Sporting. Curiosamente, um jogo em que a sua equipa não conseguiu vencer (1-1). "Estamos a atravessar um bom momento. Talvez tenha sido o nosso melhor jogo da época. Não é o resultado que determina se é o melhor ou o pior, é a consistência e nós fomos consistentes. Pelo que o Sporting fez na Liga Europa [vitória sobre o Basaksehir] percebe-se que Sporting encontrou Rio Ave muito forte", diz o treinador, na véspera de defrontar o Tondela.

Se vencer a equipa de Natxo González, o Rio Ave pode ultrapassar o Sporting, que só joga no domingo, com o Boavista. O objetivo é esse, mas Carvalhal alerta que a sua equipa terá um "jogo difícil", diante de um adversário que surpreendeu em Vila do Conde, na primeira volta, ao vencer, por 2-4.

O Rio Ave, 5.º classificado, não perde há seis jornadas. Defronta o Tondela, 13.º da classificação. O jogo conta para a jornada 22 da I Liga e é este sábado, às 18h00.