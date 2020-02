"Top-4" com o Tottenham seria o maior feito da carreira de Mourinho

José Mourinho considera que levar o Tottenham a um dos quatro primeiros lugares da Premier League, esta época, seria o maior feito da sua carreira, face às lesões que têm assolado o plantel.

Questionado, esta sexta-feira, se o "top-4" com o Tottenham, perante as lesões das duas estrelas da equipa, Heung-min Son e Harry Kane, seria ainda melhor que o segundo lugar com o Manchester United de 2017/18, que anteriormente considerou como o momento mais alto da sua carreira, o treinador português não hesitou em concordar.

"Nestas circunstâncias? Sim. Son e Harry marcam a maioria dos golos do Tottenham. Esta época foi tão negativamente especial que estaremos sem os dois ao mesmo tempo e por muitos jogos, por isso sim", reforçou, em conferência de imprensa.

Mourinho salientou, contudo, que o feito não seria só seu, mas de toda a equipa:

"Para os rapazes, se conseguirmos o quarto lugar sem Harry e Son, será algo incrível. Será um feito incrível para os rapazes, por isso temos de dar tudo o que temos."

José Mourinho falou a propósito da visita do Tottenham ao Chelsea, marcada para sábado, às 12h30. Os Spurs encontram-se no quinto lugar da Premier League, com 40 pontos, menos um que o rival londrino, que ocupa a quarta posição, última de acesso à Liga dos Campeões.

Nota, ainda, para a invasão de um grupo de jovens adeptos, à qual Mourinho reagiu de forma entusiástica. Veja as imagens: