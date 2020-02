"Há muitas áreas em que a automação nunca irá substituir o Homem, não estou preocupado"

Há muitos jovens online, mas estarem ligados ou usarem a internet não lhes dá as competências digitais necessárias para um emprego. Não é verdade que a nova geração já está tecnologicamente preparada só porque sabe usar a internet. Ainda precisam de formação em programação, desenvolvimento de aplicações, etc.

Os dados do LinkedIn mostram que a ciência de dados e funções relacionadas são realmente muito procuradas. Eu adoro esta profissão, divirto-me todos os dias e incentivo as pessoas a fazerem o mesmo, mas há espaço para outras atividades.

No entanto, as "soft skills" [competências interpessoais] são também muito importantes. No futuro, aprender a aprender será extremamente importante. É bom ter habilidades técnicas, mas sem habilidades pessoais não se vai longe.

Neste momento há uma enorme necessidade de habilidades digitais, portanto há muita procura por funções como arquitetos da cloud, engenheiros de "machine learning" [aprendizagem automatizada], etc. Esses trabalhos são os mais procurados, publicámos há algumas semanas 20 relatórios sobre pedidos urgentes onde mostramos que as tecnologias de informação são a área mais requisitada.

As gerações mais jovens não estão automaticamente preparadas para responder à procura de habilidades digitais e tecnológicas só porque passam a maior parte do tempo ligadas à internet.

É uma pergunta difícil. Ainda estamos a tentar perceber a articulação entre a educação inicial e primária, e educação vocacional e a formação ao longo da vida. O que estamos a perceber é que existem competências muito específicas que não se adquirem na universidade. Segundo a minha pesquisa, as competências fundamentais são muito importantes e devem ser ensinadas na universidade: matemática, algumas línguas estrangeiras, alguma programação. Já áreas específicas são aprendidas nos locais de trabalho, na empresa, onde as ferramentas necessárias estão acessíveis.

As escolas e universidades estão preparadas para as necessidades futuras das empresas?

Às vezes é mais fácil para uma empresa treinar ou dar formação a um funcionário do que procurar um substituto no mercado.

Estamos a assistir a uma tendência, especialmente na tecnologia e na indústria, em que os conhecimentos adquiridos no trabalho são cada vez mais importantes. Hoje a formação ao longo da vida ganhou um peso tremendo. Encorajamos as pessoas a usarem as plataformas online para aprenderem novas competências.

Depende do momento em que se entra no mercado de trabalho. Quando se entra num nível superior, então o currículo académico é mais importante do que a restante experiência, mas numa posição sénior é um misto entre o nível académico e os conhecimentos obtidos ao longo da carreira.

No LinkedIn estamos a tentar medir as lacunas do mercado de trabalho, cruzando as necessidades com o perfil dos candidatos, com ajuda da Inteligência Artificial. Podemos sugerir mais currículos com determinadas competências, mas não queremos que as universidades fiquem presas ao mercado, porque estas tendências são muito voláteis. São tendências de curto prazo.



Se os trabalhos repetitivos tendencialmente vão passar a ser feitos por máquinas, o que vai fazer a população com menor capacidade de aprendizagem?

Tomo isso como uma boa notícia, porque o trabalho repetitivo não capacita ninguém. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), 14% do trabalho pode estar em risco com a automação. O que observamos é que, em muitas das regiões, há mais empregos a serem criados do que os que são destruídos.

Eu não tenho nenhuma bola de cristal, mas acho que há uma oportunidade aqui, porque passar 40 anos em trabalhos repetitivos não faz com que as pessoas se esforcem. Mas há muitas áreas em que a automação nunca irá substituir o Homem, como a interação entre pessoas, os cuidados de saúde... são campos em que há muita procura e dificuldade em contratar.