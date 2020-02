Conselho de Disciplina mantém amarelo a Vlachodimos

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol rejeitou o recurso do Benfica relativo ao cartão amarelo mostrado a Vlachodimos no clássico com o FC Porto.

O guarda-redes grego foi admoestado por "ter dado uma palmada na bola que estava na posse de um apanha-bolas" quando o jogo estava interrompido, segundo o relatório do árbitro da partida, Artur Soares Dias.

Ao indeferir o recurso do Benfica, o Conselho de Disciplina mantém o cartão amarelo a Vlachodimos.