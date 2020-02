Capristano: "Exibição frente ao Shakhtar não é condizente com o prestígio do Benfica"

José Manuel Capristano é um dos rostos da preocupação em torno do atual momento de forma do Benfica. Em declarações a Bola Branca, o antigo dirigente salienta que a exibição das águias frente ao Shakhtar Donetsk "não é condizente" com o "prestígio e o nome" do clube.

Capristano refere que o Benfica está a jogar "francamente mal" e sublinha que "quase não há exceções" entre os jogadores. Para o antigo diretor de futebol do clube, o que está a acontecer é "esquisito".

"As camisolas são as mesmas, os jogadores são praticamente os mesmos, mas não sei o que se passa", reforça.



Questionado sobre uma possível crise de confiança, José Manuel Capristano manifesta alguma incredulidade, uma vez que, no seu entendimento, não há razões para tal.

"Ainda estamos em primeiro lugar no campeonato. Tivemos o resultado que tivemos ontem e temos todas as hipóteses de passar a eliminatória. Porque é que há crise de confiança?", questiona, sem deixar de acrescentar que se admite "a quebra de forma de um jogador ou outro", mas que não da equipa toda.