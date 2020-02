​ZucaTuga, uma rádio para evitar guetos brasileiros

Os pedidos de visto no Consulado de Portugal no Brasil aumentaram de 300 para 760, por dia, e atualmente há 150 mil brasileiros no país. A pensar nesta realidade, um investigador da Universidade de Coimbra vai lançar até ao final deste mês uma web rádio que tem por objetivo unir a comunidade brasileira e portuguesa numa só voz. Rádio ZucaTuca assim se chama o projeto que já tem jingle.



A Rádio Zuca Tuga nasce de um projeto de investigação de doutoramento “Web rádio e produção partilhada do conhecimento: Uma experiência RadioActiva com a comunidade brasileira em Portugal”, do curso em Ciências da Comunicação da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

Felipe Rocha, 41 anos, habituado a trabalhar no Brasil, na produção de som para cinema e publicidade, mudou de vida e chegou em setembro de 2018, à Universidade Coimbra, acompanhado da família, composta pela mulher e três filhos, “porque lá no Brasil os tempos são difíceis”, admite.

“A gente voltar a discutir se a Terra é plana, as universidades são tidas como algo nocivo e perverso, professores agredidos, parece que há uma guerra contra o conhecimento no Brasil, as políticas são viradas para interesses económicos. Não se vê uma política de construção”, defende.

Felipe Rocha acrescenta que “a web rádio surge como interface social que permite traçar um perfil etnográfico desta comunidade”.

Conta que tem sido bem acolhido desde que chegou a Portugal e só lamenta não conseguir trabalhar. “Tem sido complicado, com o visto de estudante, não posso trabalhar, a burocracia é o grande problema, no SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, manter-se legal é uma tarefa bastante complexa, se tens visto de estudante tens um longo percurso para conseguires trabalhar legalmente”, admite.

Felipe chegou a Portugal e deu conta de um excesso de burocracia que o leva a querer ajudar outros brasileiros e, sobretudo, criar uma comunidade amiga e próxima dos portugueses.

“O objetivo é justamente o contrário de criar um gueto brasileiro, mas, promover uma integração dos brasileiros na comunidade portuguesa”, diz Felipe dando o exemplo da gastronomia, em que há produtos que têm outros nomes no país irmão.

Mas por que motivo Felipe teve esta ideia? O investigador baseou-se em números. “A comunidade brasileira vem crescendo de 2017 para 2018, de 85 mil pessoas para 105 mil pessoas e no final de 2020, Portugal já tinha mais de 150 mil brasileiros. Os pedidos de visto no consulado de Portugal no Brasil aumentaram de 300 para 760 por dia e a perspetiva é que isso aumente”, prevê.

“Brasil criou ambiente muito complicado para defender direitos humanos”

A rádio já tem sítio na internet, jingles e separadores criados. Um dos programas vai ser assinado pelo defensor público federal, Dinarte Freitas, 41 anos, que está em Portugal desde outubro de 2018 e aplaude a ideia de Felipe.

“O programa vai se chamar ‘Conversa Legal’, um programa onde vamos tentar passar informações jurídicas, relações de migração e direitos humanos, de forma a auxiliar a população brasileira”, conta Dinarte.

Sublinha que no Brasil está cada vez mais complicado trabalhar no âmbito dos direitos humanos, embora continue a exercer, recorrendo ao teletrabalho. “A defensoria pública é uma instituição voltada para o atendimento da população mais pobre que busca a defensoria. Hoje em dia o Brasil criou um ambiente muito complicado para defender direitos humanos. Espero que o Brasil vá superar e que a extrema direita não perdure. Vai ser um breve tempo, deixa marcas, mas vai passar”, assim deseja o advogado Dinarte, inscrito no programa de doutoramento em Direito na Universidade de Coimbra, e que também ele trouxe a mulher e duas filhas, não escondendo que o contexto político no Brasil, os impeliu a dar o salto para Portugal.

A rádio vai par o ar no dia 29 de fevereiro, até lá aceitam-se candidaturas para participar neste projeto que convida à amizade e harmonia entre brasileiros e portugueses.

Mais informações em: http://radiozucatuga.pt/saiba-mais.html