​Rock in Rio - Lisboa anuncia Duran Duran, A-ha, Xutos & Pontapés e Bush

As bandas Duran Duran, A-ha, Xutos & Pontapés e Bush são as mais recentes confirmações no cartaz da edição deste ano do festival Rock in Rio - Lisboa.



Os quatro grupos vão atuar no Palco Mundo, no dia 27 de junho, anunciou esta quarta-feira a organização.

Depois de tomarem de assalto os tops na década de 80, os britânicos Duran Duran tocam pela primeira no Rock in Rio - Lisboa e os noruegueses A-ha atuam pela primeira vez em Portugal.

Quem está de regresso ao parque da Bela Vista são os Xutos & Pontapés, totalistas que marcaram presença em todas as edições do festival em Portugal desde 2004.

A abertura do Palco Mundo, no dia 27 de junho, fica a carga da banda londrina Bush.

A 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa está de volta ao Parque da Bela Vista nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho.

Nomes confirmados no Palco Mundo

Dia 20: The Black Eyed Peas, Camila Cabello, Ivete Sangalo

Dia 21: Foo Fighters, The National e Liam Gallagher

Dia 27: Duran Duran, A-ha, Xutos & Pontapés e Bush

Dia 28: Post Malone, Anitta, e HMB

Pelo Music Valley as sonoridades vão do rock ao pop e do funk à eletrónica, com nomes como Incubus, Delfins, Ney Matogrosso, Sam The Kid, The Black Mamba, e fenómenos da atualidade como Bárbara Tinoco, Plutónio, Iza, Giulia Be, El Columpio Asesino, entre outros.