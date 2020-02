Treinador do Basaksehir não esperava que o Sporting entrasse a todo o gás

O treinador do Istambul Basaksehir, Okan Buruk, admite que esperava que o Sporting entrasse em falso, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Ao invés, os leões entraram fortes, marcaram o primeiro golo logo aos três minutos, por intermédio de Coates, e venceram por 3-1.

"Depois do Sporting não ter bons resultados, esperávamos que começassem mal, mas marcando o golo no início ficaram com mais confiança e nós perdemos a nossa. Durante grande parte do jogo, o nosso adversário esteve melhor. Tivemos 15 minutos bons, fizemos o golo, mas em 70, 75 minutos o nosso adversário esteve melhor e dou os parabéns ao Sporting", assumiu o técnico turco, em conferência de imprensa.

Apesar da derrota, Buruk recordou que faltam 90 minutos na eliminatória: "Como o nosso adversário venceu aqui, nós também temos a oportunidade de os vencer em casa. No nosso terreno, esperamos fazer as coisas bem. O golo mantém-nos dentro do jogo, em casa vamos tentar fazer melhor. Vamos ser mais ofensivos, com mais dedicação e esforço."