Tiago Lopes: "Basaksehir sofre sem bola"

O treinador do Sporting alerta para os perigos dos(...)

Jorge Silas sublinhou o poder ofensivo do Basaksheir, nomeadamente no contra-ataque, situação confirmada a Bola Branca pelo defesa português, Tiago Lopes.

O lateral defrontou o adversário dos leões em dezembro do ano passado, no seu estádio e empatou a uma bola. Do jogo ficou a nota de que o Basaksehir é uma equipa que "gosta de ter bola e quando não tem sofre", porque tem na sua matriz "jogar para ganhar". Outra das vantagens é o facto de "já estar junta há 5 anos".

Os turcos têm um conjunto poderoso "do meio-campo para a frente", com destaque para Edin Visca, Demba Ba e Elia, isto sem falar em Robinho, figura mais mediática, mas que está lesionado e não viajou para Lisboa.

Tiago Lopes destaca o bom momento que os turcos vivem na liga, estão em segundo lugar, e "lutam pelo título", contrastando com o mau momento leonino, que perdeu uma peça fundamental e "muito, muito importante", como é o caso de Bruno Fernandes.

Apesar disso, o defesa português divide as possibilidades em partes iguais, quanto à continuidade em prova, reforçando que um bom resultado em Alvalade, esta noite, será "uma vantagem" para, na 2ª mão, defrontar um emblema que contrasta com a maioria dos clubes turcos. O Basaksehir tem das piores médias de espectadores no seu reduto: "não tem adeptos e tem um estádio pequeno"

O Sporting-Basaksehir, joga-se às 17h55, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.