Silas prescinde de Borja e Jesé para a Liga Europa

Cristian Borja e Jesé Rodríguez não entram na lista de convocados do Sporting para o jogo com o Istambul Basaksehir, esta tarde, para a Liga Europa. Jorge Silas prescinde dos dois atletas que levou para Vila do Conde, no último fim de semana.

Borja foi, inclusivamente, titular na equipa que empatou com o Rio Ave. Jesé não saiu do banco. O guarda-redes Hugo Cunha e Francisco Geraldes, que não está inscrito na UEFA, também saem dos eleitos.

De regresso estão Ilori, Acuña e Vietto. De fora continuam os lesionados Mathieu e Luiz Phellype. Renan está lesionado, mas também não poderia ser utilizado, uma vez que cumpre ainda um jogo de castigo na Liga Europa. O Sporting-Basaksehir, a contar para a 1.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa, começa às 17h55. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento em rr.sapo.pt.

Lista de convocados

Guarda-redes: Luís Maximiano e Diogo Sousa;

Defesas: Ristovski, Coates, Ilori, Neto e Acuña;

Médios: Eduardo Henrique, Doumbia, Battaglia e Wendel;

Avançados: Camacho, Plata, Jovane Cabral, Bolasie, Sporar, Vietto e Pedro Mendes.