Emanuel Ferro promete Sporting competitivo na Liga Europa

O treinador adjunto do Sporting acredita que os jogadores vão dar uma boa resposta e quer marcar golos em casa.

"A equipa que entrar amanhã será competitiva, há a ambição para conquistarmos um bom resultado. Em relação à comparação com o 11 do último jogo, cada jogo é um jogo, a competição é diferente, não vou divulgar se há alterações, mas temos um plantel rico em jogadores jovens e com experiência, o que nos dá versatilidade”, disse.

Emanuel Ferro refere que "o Sporting tem de se preocupar com o seu processo, com a procura do seu resultado. Sendo a primeira mão de uma fase a eliminar, jogando em casa podemos tirar o máximo partido disso”.

Sobre o Basaksheir, o adjunto de Jorge Silas acrescenta que “a equipa técnica e todo o plantel faz o trabalho específico para cada jogo, nunca perdendo o foco do que são os nossos processos, bem como as mais valias e fraquezas do adversário. Vamos encontrar um adversário que tem jogadores com experiência em competições internacionais, que podem definir momentos do jogo, mas nós também temos jogadores com muita valia."

Já questionado sobre a ausência de Bruno Fernandes, Ferro garante que “vamos entrar com uma equipa competitiva, conscientes que temos de fazer golos e que queremos fazer golos em casa. Quando o Bruno Fernandes jogava outros não jogavam, hoje há jogadores que vão fazer o melhor possível. Temos soluções, falhámos golos por centímetros, já demos provas que podemos criar ocasiões e vamos fazê-lo amanhã."

A Liga Europa é tábua de salvação para o Sporting? "Imaginemos que o cenário em relação às competições nacionais era diferente. A responsabilidade não seria diferente. Olhamos para esta competição de forma competitiva, são jogos com grandes cenários, equipas muito competitivas, para os quais clubes como o Sporting têm de estar preparados para terem um grande desempenho. A nossa qualidade vai ser de acordo com os pergaminhos do clube nas competições europeias."