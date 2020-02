​Quatro entram em cena

Ao contrário da véspera, a lógica funcionou na jornada de ontem da Liga dos Campeões, ou seja, as equipas que se apresentaram como favoritas acabaram por justificar essa asserção.



O Atalanta, a realizar um excelente campeonato italiano, bateu copiosamente o Valência, que já foi uma grande equipa, mas agora não é, e não haverá redenção no jogo da segunda mão.

Já a equipa de José Mourinho entrou derrotada e derrotada saiu. Mesmo jogando com a vantagem de estar em Londres, o Tottenham produziu um jogo sem qualidade, e deve ter feito, por agora, as despedidas da Champions League.

E, mais perigosa do que o resultado, as feridas que o técnico português pode ter aberto na equipa, mercê de algumas declarações polémicas no termo do desafio no Emirates.

Hoje, sobem ao palco as quatro equipas portuguesas ainda sobreviventes na Liga Europa. E todas elas têm motivos para encarar as suas participações com justificado cuidado.

O Sporting, o único em jogar em casa e frente a um adversário teoricamente acessível, tem no entanto de munir-se de muito cuidado frente ao adversário turco que, sabendo da crise leonina, tudo fará para surpreender as hostes leoninas. E, claro, será indispensável também que as bancadas de Alvalade ajudem os jogadores a construir o resultado conveniente.

Quanto aos demais, Benfica, FC Porto e Sporting de Braga, jogando fora têm à vista tarefas que prenunciam muitas dificuldades.

Mas também há a certeza de que as três equipas portugueses dispõem de classe bastante para deixarem garantidas para a segunda mão de que é possível chegar aos oitavos-de-final.