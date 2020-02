Eutanásia. Jovens ligados aos jesuítas entregam carta aberta no Parlamento

Uma carta aberta contra a eutanásia vai ser entregue esta tarde aos grupos parlamentares por jovens ligados aos Centros Universitários dos Jesuítas.

Dizem que partilham com quem apresenta os projetos de lei, “a preocupação com o sofrimento, a doença, a dignidade, a solidão e a dificuldade de lidar com a morte”.

No entanto, consideram que a “morte assistida, nas formas de eutanásia e suicídio medicamente assistido, não é uma resposta adequada a estas questões, sendo que a sua aprovação no Parlamento poderá constituir um irremediável erro que ainda é possível prevenir”.

Nesse sentido, vão pedir aos deputados que votem contra os projetos de lei sobre a despenalização da eutanásia ou, se possível, que retirem os projetos.