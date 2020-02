D. Manuel Clemente: “Luta” em defesa da vida "continua" após aprovação da eutanásia

D. Manuel Clemente insiste na necessidade da sociedade no seu todo, ter mais cuidado com a vida. O cardeal patriarca faz o retrato de um país cada vez mais envelhecido, em que muitos idosos são abandonados pela família no hospital.

D. Manuel Clemente em resposta a questões colocadas pela Renascença no final de uma visita ao Hospital de Dona Estefânia, em Lisboa, onde há precisamente 100 anos morreu a Santa Jacinta Marto.

O Parlamento deu esta quinta-feira o primeiro passo a favor da legalização da eutanásia ao aprovar por maioria os projetos de lei do Bloco de Esquerda, do PEV, do PS, do PAN e da Iniciativa Liberal nesse sentido.

As cinco propostas foram votadas em simultâneo, com cada deputado a levantar-se, por ordem alfabética, e a dizer como é que votava para todos.

Todas as propostas conseguiram mais do que os 111 votos necessários para serem aprovados, num dia em que estiveram na Assembleia da República 222 deputados.