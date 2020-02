​Jorge Coelho recorda Pina Moura. "Enorme inteligência e capacidade de trabalho notável"

O antigo ministro Jorge Coelho recorda Joaquim Pina Moura, que morreu esta quinta-feira, como alguém com uma "enorme inteligência" e um "trabalhador incansável".



“Gostava de realçar a sua enorme inteligência, uma capacidade de trabalho notável. Tive esse privilégio de lidar com ele, de trabalhar e aprender com ele. Gostava de deixar uma palavra de amizade e solidariedade para a sua família”, afirma Jorge Coelho, à Renascença.

Jorge Coelho destaca o papel importante de Pina Moura na vida pública e política portuguesa das últimas décadas.

“É com muita tristeza que acabo de saber da notícia da morte de Joaquim Pina Moura, alguém a quem me ligaram laços profundos de amizade e a todos os níveis. Teve um papel muito importante na vida pública e política em Portugal, nos tempos em que o conheci melhor, em que trabalhou com o PS e com o Governo de António Guterres. Teve também uma vida ligada à vida empresarial e infelizmente, a seguir, teve problemas de saúde graves", sublinha.

Jorge Coelho recorda Pina Moura como uma pessoa com "um grande sentido de humor", com quem era "possível fazer entendimentos" ao nível político, profissional e pessoal.

O Ministério da Economia deixa "sentidas condolências" à família de Joaquim Pina Moura. Em comunicado, recorda a "destacada militância política destacada, antes e depois do 25 de abril, e entre outras funções públicas que exerceu, foi Ministro da Economia em dois governos constitucionais, quando era primeiro ministro António Guterres".

O ex-ministro da Economia e das Finanças Joaquim Pina Moura morreu esta quinta-feira, na sua casa em Lisboa, aos 67 anos, devido a doença neurodegenerativa, disse à agência Lusa o filho, o fotojornalista João Pina.