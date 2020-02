Eutanásia, Marcelo não pode parar a lei

A legalização da eutanásia foi aprovada no Parlamento por uma maioria absoluta de votos a favor. Teoricamente, o Presidente da República ainda tem várias opções sobre o que fazer à lei de legalização da eutanásia que deve sair do Parlamento em junho, mas esta é já uma “batalha perdida” para Marcelo Rebelo de Sousa que se tem remetido para o “último segundo” deste processo.

“Tenho de olhar para a realidade. Quer dizer, não é possível ter propriamente uma predeterminação sem saber se há decisão do parlamento e qual é a decisão. E o Presidente não se pronuncia até ao último segundo e no último segundo, naturalmente, decide o que tem de decidir”, disse Marcelo Rebelo de Sousa depois da marcação do debate. E, aqui ou na Índia, tem sido sempre para esse “último segundo” que se remete. A Renascença sabe, contudo, que o Presidente já dá esta batalha como perdida. “É uma batalha perdida. Falta saber por quantos”, desabafou Marcelo num dos encontros que teve nos últimos dias. O “quantos” a que se referia seria a dimensão da votação parlamentar, que acabou por ser de uma maioria absoluta dos deputados favorável à eutanásia. E o “quantos”, a dimensão da derrota, retira margem ao Presidente para o veto político. Na entrevista à Renascença e ao Público, em maio de 2018, Marcelo muito foi claro no seu entendimento sobre o veto político e garantiu que, neste assunto, como em qualquer outros, decidirá em função das suas convicções pessoais. Desenganem-se, pois, todos os que esperam que seja um novo rei Balduíno (o Rei dos belgas que abdicou por umas horas para não promulgar a legalização do aborto). “O veto político não será uma afirmação de posições pessoais, representará a análise que o Presidente da República fará do estado de situação na sociedade portuguesa no momento em for solicitado a ponderar se promulga ou não. Tenho adotado este critério em todas as circunstâncias em que vetei politicamente. Se tiver dúvidas de constitucionalidade suscitarei fiscalização preventiva, se não tiver, nem de constitucionalidade nem de natureza política, promulgarei”, enunciou o Presidente como teoria geral.

Tendo em conta este entendimento, Marcelo não irá decidir em função da sua convicção pessoal, a margem da votação também não concorre para o veto e é garantia de reconfirmação no Parlamento. Ou seja, se o Presidente vetar, depois será obrigado a promulgar. Resta a leitura que fará do “estado de situação na sociedade portuguesa no momento” da decisão para um veto que a existir será só de marcação de terreno. E, para essa leitura, podem concorrer os pareceres entregues no Parlamento, as audições que promoveu em Belém, onde nos últimos dias recebeu várias confissões religiosas, vários bastonários da Ordem dos Médicos e a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. Todos contra a legalização da eutanásia. A mensagem que chegou a muitos dos opositores à legalização da morte assistida é que o Presidente precisava de ter “respaldo” da sociedade para tomar qualquer atitude contra a aprovação que se adivinhava vir a acontecer e que foi esta quinta-feira confirmada. Na verdade, por muito que muitos acreditem que o Presidente poderia ser um travão à despenalização, Marcelo Rebelo de Sousa nunca o prometeu. “Há uma ponderação que é preciso fazer porque estamos perante uma realidade que é muito sensível, que é a vida humana, e depois outras realidades a que a sociedade contemporânea é crescentemente sensível, que são as realidades do sofrimento. Há, de facto, na sociedade contemporânea uma grande sensibilidade a essa realidade", disse o então candidato presidencial questionado pela Renascença, remetendo qualquer decisão para uma lei em concreto. Constitucional a favor Com o veto político dificultado por uma maioria absoluta no Parlamento e sem ter consequências práticas, a outra opção do Presidente seria o recurso ao Tribunal Constitucional, que poderia “matar” a lei se considerasse a eutanásia inconstitucional. Mas também aí, Marcelo adivinha uma derrota, que o poderá levar a nem sequer enviar a lei para os juízes do Palácio Ratton.

