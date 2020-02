"Os refugiados continuam extremamente vulneráveis", alerta plataforma portuguesa

“O que vamos acompanhando no terreno, fora e dentro de Portugal, demonstra que os refugiados continuam extremamente vulneráveis. Nos campos de acolhimento, sobretudo na Grécia, há relatos de menores a cometer suicídio, o que espelha bem o sofrimento psicológico em que as pessoas estão. Também as mulheres estão muito desprotegidas, são vítimas de abusos recorrentemente”, explica André Costa Jorge.

Em relação às pessoas, que depois de acolhidas em Portugal, decidem abandonar o país, André Costa Jorge recusa a ideia de fuga – "porque estes refugiados não estão presos" – e assegura que faz parte destes processos, sobretudo, porque há várias razões que levam as pessoas a transitar de um país para outro, nomeadamente, a vontade de reunir toda a família, que, muitas vezes, nestes processos de recolocamento são separadas.

André Jorge não tem dúvidas que “as pessoas acolhidas são para nós uma riqueza, acrescentam valor à nossa sociedade, porque acrescentam diversidade e isso é bom” e realça o mérito de várias pessoas que permanecem no país, "não sabendo nada sobre Portugal, não conhecendo uma palavra de português e não tendo qualquer laço com a comunidade", porque se identificam e desejam ficar no país, fazendo um esforço para se integrarem. "Isto é difiícil, sobretudo no caso dos refugiados, em que há todo um sofrimento que tem de ser ultrapassado", acrescenta.